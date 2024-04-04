Грушко: НАТО было создано из-за испуга западных элит в связи с ростом авторитета СССР

Вокруг даты образования альянса будет очень много пафоса Замглавы МИД России Александр Грушко в интервью изданию RT сообщил, что НАТО создали из-за испуга западных элит в связи с ростом авторитета СССР после войны.
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