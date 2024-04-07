Театр абсурда
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Театр абсурда

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А можно показывать государственных изменников в другом ракурсе?

А можно показывать государственных изменников в другом ракурсе?

Вчера    на    телеканале  Россия-24  (а  может,  и  на  других   каналах)  показывали    луганскую  студентку,  отличницу,   социологиню,  ждунку    и   просто  мразь  и  тварь,   которая (цитируем   официальное  сообщение) "руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям осуществляла собирание и передачу сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции".

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