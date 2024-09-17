Украинское правительство с августа не выделяет деньги на закупку дронов для ВСУ. Действующие контракты закончатся в начале ноября и начнется провал в этой области.
У Украины закончились деньги на закупку дронов, с ноября будет провал, – Бутусов
Комментарии
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Daddy Bo
Каждый раз, когда эти ребята поднимают в сетях нытьё и вой - неизменно оказывается, что это - составная часть какой-нибудь ранее невиданной пакости. Вот и сейчас стоит ждать чего-нибудь такого.
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20 час.
Misha Glusch
ипаные китайцы продают дроны и нашим и вашим, друзьяки от бога...
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19 час.
brigadier21 Snytsarienko
Херня и лютая деза - пока хохол воюет против русского - запад даст хохлу и деньги, и Майвики, даже не побрезгует их через посредников из Пакистана у китайцев заказать. Как и смартфоны к ним, и фабричные антенны-выноски. Слишком уж велики ставки на этой войне.
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18 час.
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