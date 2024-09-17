У Украины закончились деньги на закупку дронов, с ноября будет провал, – Бутусов

Каждый раз, когда эти ребята поднимают в сетях нытьё и вой - неизменно оказывается, что это - составная часть какой-нибудь ранее невиданной пакости. Вот и сейчас стоит ждать чего-нибудь такого.

brigadier21 Snytsarienko

Херня и лютая деза - пока хохол воюет против русского - запад даст хохлу и деньги, и Майвики, даже не побрезгует их через посредников из Пакистана у китайцев заказать. Как и смартфоны к ним, и фабричные антенны-выноски. Слишком уж велики ставки на этой войне.