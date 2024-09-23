Три человека погибли в ДТП в Алматинской области

Авария произошла в Енбекшиказахском районе. Как сообщили в департаменте полиции региона, водитель Zeekr 001, следуя на 36 километре автодороги Талгар-Есик, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с авто марки Daewoo Matiz.
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