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Вице-премьер Новак пообещал, что Россия не станет торговать нефтью себе в убыток

Вице-премьер Новак пообещал, что Россия не станет торговать нефтью себе в убыток

Страны G7 работают над созданием механизма, который лишит РФ части дохода от экспорта углеводородовРоссия не станет поставлять нефть на мировые рынки себе в убыток, если стоимость углеводородов окажется ниже затрат на их добычу.

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