Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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"У нас в республике такое везде": Жители Нальчика объяснили, почему "избранные" не встали во время гимна

"У нас в республике такое везде": Жители Нальчика объяснили, почему "избранные" не встали во время гимна

Фото: Коллаж ИА Новороссия Муж одной женщины, которая не встала во время гимна в школе города Нальчик, сообщил, что у них такое не принято.

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Комментарии
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ТН
Татьяна Недогреева
Учить гимн страны во всех школах с первого класса. Это раз. В советское время учили. Труднова- то было, но выучивали . Для получения документа об образовании, начиная с 9 класса и кончая институтом, каждый должен продемострировать знание государственного гимна. Это два . Каждый иностранец, желающий получить гражданство, обязан показать згание страны, гражданином которой он намерен быть. Причем, в полном об,еме. А то всякой швале раздаем паспорта. Это три. И четвертое. У гражданина России в паспорте должен быть вкладыш с текстом ГИМНА РОССИИ и правилами поведения при его исполнении.
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9 час.
А
Алексей
&quot;Кадырова Р А&quot; на них не хватает.
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9 час.
леонид рыбаков
Да на всем Кавказе плевали они на гимн и на Русских С детства слышал в наглую при нас русских говорили Россию и русских надо использовать .Особенно при СССР отличалась Грузия имела больше всех дотации .Азербайджан и Армения по меньше А составе РФССР все северо кавказские народы Только вот отличались осетины и адыгейцы те кто жил в городах в аулах та же картина И что  ни кто на верху не знал знали но вид делали все хорошо Только дядя с большими усами знал их подноготную и немного им хвосты прижимал И в то время они очень любили русских А особенно война показала кто есть кто И многие участники войны в 70 ,-80 на место ставили своих земляков
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1 час.

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