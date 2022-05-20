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Достанет ли Путин свой «главный аргумент» в споре с Западом

Достанет ли Путин свой «главный аргумент» в споре с Западом

Прочитав ваши комментарии под предыдущим моим текстом, где я рассуждал, как мы оказались в этой западне, которую устроил нам коллективный Запад, и теперь, вместо того чтобы воевать с ним, воюем с Украиной, я понял, что главную мысль мне до вас так донести и не удалось – в результате всех этих событий выгребаем мы (про Украину вообще забудьте, ее по условиям задачи нет, ее списали еще до начала игры, сознательно пожертвовав ею), а главный их бенефициар, Штаты, спокойно сидят у себя на острове и подсчитывают барыши, точно зная, что им ничего не будет.

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