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Экономика Украины и война: книжные (по)беды и "черешня" в Финляндии

Экономика Украины и война: книжные (по)беды и "черешня" в Финляндии

На минувшей неделе продолжились взаимные удары по складам. Для России украинские удары чувствительнее — сказывается больший масштаб экономики, однако и у украинских бизнесменов трещат чубы: горят склады, распредцентры, компании жалуются на миллиардные убытки .

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