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Царьград

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В Новосибирске агроном Шубина напомнила о сроках посадки чеснока и ягодных кустов

В Новосибирске агроном Шубина напомнила о сроках посадки чеснока и ягодных кустов

После сбора урожая можно ещё посадить плодово-ягодные культуры, озимый чеснок и лук севок. Тёплая погода в октябре способствует этому.

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