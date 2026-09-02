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Газета.ру

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UPI: американец собрал 2000 пар носков, чтобы установить мировой рекорд

UPI: американец собрал 2000 пар носков, чтобы установить мировой рекорд

Житель Южной Каролины Даррил Паркер собирается установить мировой рекорд по количеству пар носков в личной коллекции.

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