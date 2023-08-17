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Пол Пирс: «Я не вижу в НБА этого духа соперничества. Подписал контракт на 150 млн, получил еще 100 млн с кроссовок. Ты всего добился, что еще нужно?»

Бывший игрок НБА Пол Пирс в разговоре со своим многолетним товарищем Кевином Гарнеттом обратил внимание на недостаток желания добиваться высот от современных игроков.

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