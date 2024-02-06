В ЛНР нашли документы, доказывающие намеренное уничтожение ВСУ лесов в Донбассе

Обнаруженные на освобожденных территориях в ЛНР документы и уголовные дела говорят о том, что ВСУ намеренно уничтожали леса в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников силовых ведомств региона.
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