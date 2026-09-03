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Газета «Культура»

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Вышел трейлер семейной сказки «Морозко» с Елизаветой Боярской

Вышел трейлер семейной сказки «Морозко» с Елизаветой Боярской

Создатели семейной сказки «Морозко» представили официальный  проекта. Главные роли в картине исполнили Елизавета Боярская, Виктория Серикова, Мария Канунникова, Кирилл Зайцев и Артем Быстров.

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