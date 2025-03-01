На фоне поездки Зеленского в США дроны ВСУ атаковали станцию «Турецкого потока»

ВСУ в ночь на 28 февраля тремя беспилотниками самолётного типа атаковали инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».
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