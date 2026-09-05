🎉 Две секунды до праздничной субботней лотереи, в которой не бывает проигравших, но сперва — общие праздники: 🍀 Оранжевый день — пусть всё вокруг будет ярким, рыжим, золотым и солнечным 🍀 Международный день благотворительности — как всегда, делаем что можем А теперь загадываем число от 1 до 8 и выясняем, какой праздник сегодня вам выпал буквально по судьбе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕТ ❗Опасные нарушени...
- Новоаннинский сег...
- АТ Новоаннинский сег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым