🎉 Две секунды до праздничной субботней лотереи, в которой не бывает проигравших, но сперва — общие праздники: 🍀 Оранжевый день — пусть всё вокруг будет ярким, рыжим, золотым и солнечным 🍀 Международный день благотворительности — как всегда, делаем что можем А теперь загадываем число от 1 до 8 и выясняем, какой праздник сегодня вам выпал буквально по судьбе.