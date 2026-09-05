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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков

🎉 Две секунды до праздничной субботней лотереи, в которой не бывает проигравших, но сперва — общие праздники: 🍀 Оранжевый день — пусть всё вокруг будет ярким, рыжим, золотым и солнечным 🍀 Международный день благотворительности — как всегда, делаем что можем А теперь загадываем число от 1 до 8 и выясняем, какой праздник сегодня вам выпал буквально по судьбе.

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