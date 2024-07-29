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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор PARI Лебедев: «Объем ставок на Олимпиаду всегда был не самым высоким. В текущих условиях цифры могут быть еще хуже»

В букмекерской компании PARI рассказали об ожиданиях от Олимпиады-2024. «Объем ставок на Олимпийские игры исторически был не самым высоким, если не учитывать самые популярные дисциплины: футбол, баскетбол, волейбол, теннис.

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