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Царьград

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The Nation: Минэнерго Таиланда увеличит резервы нефти к 2027 году

The Nation: Минэнерго Таиланда увеличит резервы нефти к 2027 году

Министерство энергетики Таиланда планирует диверсифицировать импорт нефти и увеличить стратегические резервы к началу 2027 года для смягчения влияния высоких мировых цен.

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