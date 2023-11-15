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В США пришли к выводу, что Китай решил не отказываться от поддержки России

В США пришли к выводу, что Китай решил не отказываться от поддержки России

Китай и далее, несмотря на все "дипломатические издержки", будет оказывать поддержку России. Такой вывод содержится в докладе американо-китайской комиссии по экономике и безопасности, который был направлен в конгресс США.

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