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Царьград

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Вот и ещё одно предательство элит: Посмотрите на экраны

Вот и ещё одно предательство элит: Посмотрите на экраны

Вот и ещё одно предательство элит: Посмотрите на экраны. В России сегодня существуют две параллельные реальности: в одной воюют, в другой стараются сделать вид, что ничего не происходит.

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