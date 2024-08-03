12 продуктов для снижения давления: советы профессора-кардиолога Ирэн ОрлонскаяГипертония, или высокое кровяное давление, является одним из наиболее распространенных хронических заболеваний, которое затрагивает миллионы людей по всему миру.
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