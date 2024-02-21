В США считают, что Россия победила не только ВСУ, но и НАТО в конфликте на Украине

ВАШИНГТОН, 21 февраля, ФедералПресс. Российские военные побеждают не только ВСУ, но и страны НАТО, который продолжает оказывать посильную поддержку Киеву, заявил бывший разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.