Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться

Об этом рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.фото: freepik.com--> Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предлагал Роману Протасевичу и Софье Сапеге пожениться, но молодой человек отказался.
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