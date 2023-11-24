Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться

Об этом рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.фото: freepik.com--> Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предлагал Роману Протасевичу и Софье Сапеге пожениться, но молодой человек отказался.