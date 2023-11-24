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Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться

Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться

Об этом рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.фото: freepik.com--> Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предлагал Роману Протасевичу и Софье Сапеге пожениться, но молодой человек отказался.

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