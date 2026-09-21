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Вечерний Новосибирск

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Героический щенок спас новосибирских бойцов от дрона на СВО

Героический щенок спас новосибирских бойцов от дрона на СВО

Новосибирские бойцы простились с талисманом роты Джесси на СВО. Об этом сообщили волонтеры отделения Народного фронта в Новосибирской области через канал в МАХ.

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