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Мирошник: с начала СВО на Украину прибыли почти 15 тысяч наемников из 100 стран

Мирошник: с начала СВО на Украину прибыли почти 15 тысяч наемников из 100 стран

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник представил доклад, в котором говорится, что с начала спецоперации на Украину прибыли около 15 000 наемников из более 100 стран для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

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