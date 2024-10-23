Мирошник: с начала СВО на Украину прибыли почти 15 тысяч наемников из 100 стран

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник представил доклад, в котором говорится, что с начала спецоперации на Украину прибыли около 15 000 наемников из более 100 стран для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.