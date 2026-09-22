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Аргументы и Факты

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Пентагон срочно отменил визит главы Минобороны Польши в США

Пентагон срочно отменил визит главы Минобороны Польши в США

Визит главы Минобороны Польши Владислава Косиняка‑Камыша в Пентагон отложен, об этом проинформировало польское военное ведомство.

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Геннадий Бережнов

Не могут понять пшеки, что придёт время и по этим базам будут так долбить, что им будет не в радость! Когда то СА и другие на ближнем Востоке так же этого очень хотели, а сегодня пожалели! Да и самим то США это надо?