«Рәнҗесәң, сагынсаң, гөнаһ кылсаң һ.б.» – Аллаһ белән тиз элемтәгә керү өчен аятьләр🤲 ТУЛЫРАК: https://intertat.
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«Рәнҗесәң, сагынсаң, гөнаһ кылсаң һ.б.» – Аллаһ белән тиз элемтәгә керү өчен аятьләр🤲 ТУЛЫРАК: https://intertat.