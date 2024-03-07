Руководство УМВД России по Калужской области и член Общественного совета поздравили с Международным женским днем узника фашистских концлагерей

В преддверии праздника Весны заместитель начальника Управления МВД России по Калужской области Александр Лутовинов и член Общественного совета при УМВД России по Калужской области Андрей Прохорвский навестили ветерана внутренних дел, несовершеннолетнего узника фашистских концлагерей Неллю Ильиничну Пустоволенко.