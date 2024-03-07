Руководство УМВД России по Калужской области и член Общественного совета поздравили с Международным женским днем узника фашистских концлагерей

В преддверии праздника Весны заместитель начальника Управления МВД России по Калужской области Александр Лутовинов и член Общественного совета при УМВД России по Калужской области Андрей Прохорвский навестили ветерана внутренних дел, несовершеннолетнего узника фашистских концлагерей Неллю Ильиничну Пустоволенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии