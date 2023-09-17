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Учительница из Тюменской области уволилась из школы, отказавшись удалять откровенные фотографии из сети

Учительница из Тюменской области уволилась из школы, отказавшись удалять откровенные фотографии из сети

Юрий Кот Прямо-таки тренд, если не сказать мейнстрим. Недавний случай в Красноярске, где заведующая детсадом буквально задавила всех свободой самовыражения Родители просят уволить заведующую детским садом из-за откровенных фото и постоянных сборов денег Юрий Кот6 сентября Теперь Тюменская область, Ишим.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
А то что с детей деньги незаконно собирала?
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1 час.
ВБ
Василий Блохин
Она конечно создана не для учительствования, её стезя у шеста,а значит доверять детей ни в коей мере таким нельзя.
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1 час.
Александр Петров
эти детки в 12 лет уже рожают а виновата учительница)) здесь армянское лицемерие однако!
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40 мин.

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