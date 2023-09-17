Учительница из Тюменской области уволилась из школы, отказавшись удалять откровенные фотографии из сети
Юрий Кот
Прямо-таки тренд, если не сказать мейнстрим. Недавний случай в Красноярске, где заведующая детсадом буквально задавила всех свободой самовыражения
Родители просят уволить заведующую детским садом из-за откровенных фото и постоянных сборов денег
Юрий Кот6 сентября
Теперь Тюменская область, Ишим.
Комментарии
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А то что с детей деньги незаконно собирала?
Она конечно создана не для учительствования, её стезя у шеста,а значит доверять детей ни в коей мере таким нельзя.
эти детки в 12 лет уже рожают а виновата учительница)) здесь армянское лицемерие однако!
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