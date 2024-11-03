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Схемы и микросхемы: Россия санкции обойдет, только зачем мы до сих пор Америке титан поставляем?

Схемы и микросхемы: Россия санкции обойдет, только зачем мы до сих пор Америке титан поставляем?

Минфин США пытается зажать своего союзника по НАТО, только людей с Востока прижать вряд ли получится Автор: Ирина Мишина  США ввели новые санкции против почти 400 компаний и физлиц в Китае, Индии, Турции, ОАЭ за помощь России в военной области.

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Комментарии
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СЭМЭН Иваницкий
а нашим жЫДАМ пох((( мать продадут...
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7 час.
Сергей
только титан???
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4 час.
Вячеслав Дегтярев
есть и другие пути обхода санкций..... просто надо политэкономистам напрячь свои мозги...........- но офишировать в интернет-пространстве это дополнительная инфо для запада.......  наши сообщества и предприниматели знают как и могут это сделать без больших вкладов и удорожания стоимости комплектующих и посредников (третих стран).... - но у нас власть имущие на всех уровнях власти язык за зубами держать не умеют...........а комплектующие для электронике мы начали массово выпускать ещё в 1989году выставке и обмена опытом проходившей на Красной Пресне - свои предложения и товар рекламировали более 50 предприятий со всего мира, это не считая наших предприятий - 28 производителей из РФ и 15 производителей с Украины(днепропетровск) с Беларусии(Минск), прибалтики( Эстония,Латвия)  - эта инфо уже автору статьи.............😎👌....... - инфо 100% - сами присутствовали на Красной Пресне............
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2 час.

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