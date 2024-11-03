Схемы и микросхемы: Россия санкции обойдет, только зачем мы до сих пор Америке титан поставляем?

Вячеслав Дегтярев

есть и другие пути обхода санкций..... просто надо политэкономистам напрячь свои мозги...........- но офишировать в интернет-пространстве это дополнительная инфо для запада....... наши сообщества и предприниматели знают как и могут это сделать без больших вкладов и удорожания стоимости комплектующих и посредников (третих стран).... - но у нас власть имущие на всех уровнях власти язык за зубами держать не умеют...........а комплектующие для электронике мы начали массово выпускать ещё в 1989году выставке и обмена опытом проходившей на Красной Пресне - свои предложения и товар рекламировали более 50 предприятий со всего мира, это не считая наших предприятий - 28 производителей из РФ и 15 производителей с Украины(днепропетровск) с Беларусии(Минск), прибалтики( Эстония,Латвия) - эта инфо уже автору статьи.............😎👌....... - инфо 100% - сами присутствовали на Красной Пресне............