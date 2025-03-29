В Таиланде выясняют причины сбоя в смс-оповещении при землетрясении

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават приказала ответственным государственным структурам незамедлительно провести проверку обстоятельств, из-за которых новая система оповещения населения о бедствиях посредством текстовых сообщений дала сбой.
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