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В Таиланде выясняют причины сбоя в смс-оповещении при землетрясении

В Таиланде выясняют причины сбоя в смс-оповещении при землетрясении

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават приказала ответственным государственным структурам незамедлительно провести проверку обстоятельств, из-за которых новая система оповещения населения о бедствиях посредством текстовых сообщений дала сбой.

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