FT: Эстония тайно перебрасывает элитные войска к границе с Россией

Эстония перебрасывает элитные войска ближе к границе с Россией. Об этом сообщает британская газета The Financial Times.
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