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ВС России остановили летевшие к Белгородской области дроны ВСУ с помощью «штор»

ВС России остановили летевшие к Белгородской области дроны ВСУ с помощью «штор»

Вооруженные силы (ВС) России лишают операторов ВСУ управления дронами, подменяя видеосигнал. Об этом сообщил ТАСС старший разведчик 29-го артиллерийского полка 11-го корпуса группировки войск Север с позывным Питон.

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Комментарии
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Betahon
Зачем выдавать тактические особенности использования новых технологий в антидроновой борьбе?! Куда смотрит военная цензура и контрразведка?!😡
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1 м.