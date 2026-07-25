«Десять трупов это лишь те, что нашли», — украинская журналистка про удар по выставке под Киевом. Журналистка Юлия Кириенко заявила, что 10 трупов это только те, которые смогли опознать, некоторых из жертв могло «разбить на молекулы».
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