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Русская весна

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«Десять трупов это лишь те, что нашли»: украинская журналистка про удар по выставке под Киевом

«Десять трупов это лишь те, что нашли»: украинская журналистка про удар по выставке под Киевом

«Десять трупов это лишь те, что нашли», — украинская журналистка про удар по выставке под Киевом. Журналистка Юлия Кириенко заявила, что 10 трупов это только те, которые смогли опознать, некоторых из жертв могло «разбить на молекулы».

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