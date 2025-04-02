Беларусь на пути в криптоэлиту: страна может войти в топ-10 по майнингу биткоина

Беларусь обладает всеми шансами занять место среди мировых лидеров по добыче биткоина. По данным BitRiver, компания, занимающаяся дата-центрами и импортом оборудования, страна располагает несколькими сотнями мегаватт свободных мощностей, что делает ее привлекательной для майнеров.