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НФЛ рассматривает варианты с проведением матчей в Испании и Бразилии

Исполнительный вице-президент НФЛ Питер О’Райлли в интервью ESPN рассказал о расширении Международной серии на Испанию и Бразилию.

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