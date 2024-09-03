Барецкий помог Пугачевой помириться с Киркоровым, но зачем? Ради спасения Галкина*?

Алла Борисовна скрывает детали личной жизни, но в последнее время люди начали говорить о том, что она вновь начала общаться со своим бывшим мужем Филиппом Киркоровым, с которым прервала всяческую дружбу еще 5 лет назад.
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