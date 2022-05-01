Джадд Трамп победил Марка Уильямса и вышел в финал Чемпионата Мира 2022 по снукеру

Джадд Трамп обыграл Марка Уильямса со счетом 17-16 и вышел в финал Чемпионата Мира 2022 по снукеру, сообщает World Snooker Джадд Трамп (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Мира 2022 Результаты, турнирная таблица Чемпионата Мира 2022 Квалификация Чемпионата Мира 2022 Расписание трансляций Чемпионата Мира 2022 Джадд Трамп вышел в финал Чемпионата Мира по снукеру 2022 в третий раз, одержав победу со счетом 17-16 над Марком Уильямсом, который едва не смог осуществить одно из величайших камбэков Крусибла.