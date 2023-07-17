БОЛЬШЕ МИГРАНТОВ – БОЛЬШЕ ДЕНЕГ: ОБОРОТНИ В ПОГОНАХ НАВОДНИЛИ РОССИЮ НЕЛЕГАЛАМИ

Вера Голубь

О чем думают все эти черви? Русским невозможно продраться через эти толпы "соотечественников". не говорящих. или плохо говорящих по-русски! Сама сдавала документы на ВНЖ в Самаре прошлой осенью. Каждый день толпа человек 200 у МФЦ... и почти все таджики. Куда они все едут? На свою Родину? Славянам и действительно русскоязычным людям через них не пробиться. Принимают документы у нескольких десятков. а толпа несколько сотен. очередь "регулируют те самые таджики сидящие в машинах круглосуточно. Не факт, что ты попадешь в желаемое число счастливчиков, даже если приедешь за 2-3 часа до открытия. И все это время стоишь на морозе зимой. А цена вопроса теста по русскому - 5 тыс. рублей. мне таджичка сама об этом сказала. А потом некоторые рьяные "защитники" доказывают, что невозможно под камеры подделать тест. Только потом "новоявленные граждане " РФ требуют в суде переводчика.