Родители просили открыть детсад пораньше: в акимате Актау объяснили ситуацию вокруг ремонта ДДУ №60

inAktau.kz уже писал о жалобе родителей воспитанников детского сада №60 «Ер Төстік». Они утверждали, что детский сад не готов принимать детей из-за незавершенного ремонта и беспокоились о безопасности воспитанников.
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