Стали известны новые адреса для расселения в Петрозаводске

В Петрозаводске определены подрядчики для расселения и застройки территорий В Петрозаводске завершились торги, в ходе которых были выбраны застройщики для двух участков, включенных в границы комплексного развития территорий (КРТ).
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