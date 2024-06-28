Роберт Кийосаки: «Традиционные и криптовалютные ETF — это фальшивки»

Роберт Кийосаки, известный автор книги «Богатый папа, бедный папа», выразил свою критику в адрес как традиционных, так и криптовалютных биржевых фондов (ETF), заявив, что они не представляют собой настоящие инвестиции.
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