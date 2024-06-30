Россия смогла заработать на западных санкциях 5 трлн руб — ФТС

За два года зарубежные импортеры недополучили российских товаров на почти 21 триллион рублей.фото: Воронин Денис/Агентство «Москва»--> Россия смогла заработать на санкциях со стороны недружественных стран пять триллионов рублей, следует из данных Федеральной таможенной службы.