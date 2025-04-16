Новый чартер: Владивосток выпустит рейсы в Циньхуандао с июня 2025 года

Летом 2025 года международный аэропорт Владивостока откроет новое направление в Китай. С 28 июня авиакомпания "Якутия" начнет выполнять еженедельные чартерные рейсы на популярный курорт Бэйдахэ в Циньхуандао.
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