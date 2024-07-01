Третий день плей-офф «Евро» не принес неожиданностей

И Франция, и Португалия со своими соперниками справились. Пусть и с огромным трудом, но смогли одолеть и Бельгию, и СловениюРезанула фраза на телеканале «Матч Премьер»: Франция — Бельгия — одна из худших встреч «Евро-2024».