"Прямые угрозы": в Британии пришли в ярость из-за позиции ЕС по России

Флаги Евросоюза, Франция© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMAND Заявления представителей Еврокомиссии относительно празднования 80-летия Победы над фашизмом в Москве демонстрируют небрежное отношение к малым странам-членам ЕС.
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