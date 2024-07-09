REUTERS/Leah Millis Президент США Джо Байден оговорился во время обращения к саммиту НАТО, который начался 9 июля в Вашингтоне.
Байден заявил, что Россия хочет "уничтожить культуру Урана"
Комментарии
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АндрейБорков
Вот это заляпуха! Россия уже до планеты Уран добралась и хочет там уничтожить культуру. Это что же надо пить или колоть, а может курить, что бы такую ХЕРНЮ МОЛОТЬ НА ВЕСЬ МИР? И этот персонаж, Жора Байден, контролирует "ядерный чемодан" США!!!! Реально, планета Земля на пороге глобального ПИЗДЕ...А!!!
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17 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да-да, хотим уничтожить культур-мультур и Урана и Шептуна. Под корень. Потом доберёмся до "культуры пидарасов" в самом Пиндостане. Всем 53 гендерам стоит напрячься и сжать очко в кулак, Бидон не шутит, тупо не умеет, последствия старческого маразма.
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10 час.
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