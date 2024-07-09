Байден заявил, что Россия хочет "уничтожить культуру Урана"

АндрейБорков

Вот это заляпуха! Россия уже до планеты Уран добралась и хочет там уничтожить культуру. Это что же надо пить или колоть, а может курить, что бы такую ХЕРНЮ МОЛОТЬ НА ВЕСЬ МИР? И этот персонаж, Жора Байден, контролирует "ядерный чемодан" США!!!! Реально, планета Земля на пороге глобального ПИЗДЕ...А!!!