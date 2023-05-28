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Глава Georgian Airways заявил, что президент Грузии не хочет ладить с соседями

Глава Georgian Airways заявил, что президент Грузии не хочет ладить с соседями

По его словам, Саломе Зурабишвили может стать персоной нон грата в своей стране Глава грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил о том, что президент страны не делает ничего, чтобы наладить отношения с соседними странами.

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