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Над регионами России и Чёрным морем уничтожено 180 украинских беспилотников за день

Над регионами России и Чёрным морем уничтожено 180 украинских беспилотников за день

В период с 8:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 180 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря, сообщили в Минобороны России.

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