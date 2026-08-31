Над регионами России и Чёрным морем уничтожено 180 украинских беспилотников за день

В период с 8:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 180 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря, сообщили в Минобороны России.