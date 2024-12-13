РИА Новости: Россия использовала "Град" для отправки инструкций по сдаче в плен

Военнослужащие 51-й гвардейской армии Южной группировки войск использовали РСЗО "Град" для отправки агитационных снарядов с инструкциями по безопасной сдаче в плен на позиции ВСУ на Дзержинском направлении.
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