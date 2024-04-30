«Жалости не имеют»: украинские боевики прячут мины в убитых животных

Украинские боевики прячут мины в телах убитых собак и других животных. Об этом рассказал инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Улуй» в беседе с РИА Новости.
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